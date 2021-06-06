الطيران المدني: آلية جديدة لترخيص المطارات العراقية

وقالت السلطة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "رئيس سلطة الطيران المدني العراقي نائل سعد عبد الهادي، ناقش اليوم الأحد، مع مدراء المطارات العراقية وبحضور مدير السلامة الجوية، طبيعة الإجراءات الجديدة الخاصة بترخيص المطارات العراقية العاملة في البلاد".وبين معاون المدير العام لشوؤن المطارات العراقية، علي محمد تقي خلال الاجتماع، أن "سلطة الطيران المدني ملتزمة بتطبيق جميع متطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني lCAO والذي ياتي ذلك استعداداً لبرنامج التدقيق ( USOAP ) المعد من قبل السلطة لغرض تهيئة المطارات وعملها ضمن السياقات المعمول بها دولياً".