الهجرة تحدد الجهات المسؤولة عن قرار عودة نازحي مخيم الهول

وقال وكيل وزارة الهجرة والمهجرين كريم النوري، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قرار عودة نازحي مخيم الهول بيد الجهات الامنية حصراً، أما وزارة الهجرة فيقتصر دورها على الإيواء وتوفير مستلزمات الإغاثة بالتنسيق مع المنظمات الأممية والدولية".وأضاف "لا نمتلك صلاحية إصدار قرارات تحديد مصير النازحين واللاجئين سواء كان بإدخالهم أو إخراجهم من الأراضي العراقية".وفي 25 أيار الماضي، عادت 100 عائلة تضم 500 شخص من مخيم الهول السوري إلى مخيم الجدعة في محافظة نينوى، الأمر الذي قوبل باعتراضات واسعة.