صندوق الإسكان ينفي اغلاق تسلم المعاملات ويعلن صرف 260 مليار

وقال المكتب الاعلامي للصندوق في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه ، أن "ما تناولته بعض وسائل الاعلام عن انباء غلق الصندوق وعدم تسلم المعاملات هو عار عن الصحة".وأشار البيان إلى أن "العمل مستمر في صندوق الاسكان في بغداد وجميع المحافظات لقبول وترويج المعاملات الاقراضية وحسب الخطة والتخصيصات المعتمدة بمبادرة البنك المركزي العراقي".وأكد الصندوق أن "عدد المعاملات المقبولة من تاريخ 1/ 1 وحتى 31/ 5 لعام 2021، بلغ اكثر من 10000 معاملة اقراضية موزعة على محافظات العراق حسب نسبة السكان وخط الفقر"، لافتا الى أن "عدد الدفعات المصروفة لنفس الفترة ولجميع المحافظات بلغ اكثر من 16000 دفعة".وتابع أن "المبالغ المصروفة في الفترة ذاتها بلغت (260) مليار دينار"، مشيرا الى أن "الصندوق يستقبل يوميا مئات المراجعين في بغداد وفي جميع فروعه البالغة 14 فرعا الموزعة بجميع المحافظات".ودعا الصندوق وفقا للبيان، "وسائل الاعلام الي توخي الدقة في نشر المعلومات وأخذ الاخبار من مصادرها الرسمية".