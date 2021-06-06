الدفاع المدني تعلن إحصائية جديدة بشأن حوادث الحريق

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الاحد، عن إحصائية عدد حوادث الحريق المسجلة خلال الخمسة أشهر الماضية.



وقالت المديرية في بيان، إن "عدد حوادث الحريق المسجلة خلال الخمسة أشهر الماضية من العام الحالي في جميع المحافظات عدا إقليم كردستان العراق، إذ بلغت عدد حوادث الدور السكنية والأسواق التجارية والدوائر الحكومة (8,401) حادث حريق".

وأضافت أن "عدد حوادث النفايات التي تشكل خطرا على حياة المواطنين قد بلغت (2382) حادثا للحريق في مكبات النفايات قريبة من الدور السكنية، والأسواق التجارية، ومجموع حوادث الحريق بلغت (10783) حادثا للحريق"، مشيرة الى أن "قيمة المواد المنقذة في القطاع العام والمختلط (4078000000) دينار عراقي، وقيمة المواد المنقذة في القطاع الخاص بلغت (16003900000) دينار عراقي والمجموع الكلي المنقذ كان (20081900000) دينار عراقي".

وأشارت مديرية الدفاع المدني أن "السبب الرئيسي لإندلاع حوادث الحريق هو الإهمال بشروط السلامة والأمان، وتذبذب التيار الكهربائي بين مصادر الطاقة (الطاقة الكهربائية الوطنية، وطاقة التيار الكهربائي المولدات الأهلية)، والتسليك العنكبوتي العشوائي في المناطق السكنية، والأسواق التجارية، والإهمال باقتناء مطافئ ومنظومات الحريق".

وعزت مديرية الدفاع المدني الحرائق ايضا الى "ارتفاع درجات الحرارة التي توثر في زيادة عدد حوادث الحريق المسجلة وما يرافقها من استخدام نقاط كهربائية سيئة المنشأ وتحميلها أكثر من الحد المقرر، والربط غير الفني لها".