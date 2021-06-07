برلماني: مافيات فساد لا تريد انهاء ملف النازحين في العراق

وقال الشبكي في حديث للسومرية نيوز، ان "الحكومة الحالية والحكومة التي سبقتها لم يجدان أي حلول لمشكلة النازحين فما زال هذا الملف عالقا دون حلول حقيقية"، مبينا ان "ملف النازحين ما زال بلا حلول منذ سنين طويلة، في وقت نرى ان الحكومة وجهت باعادة عوائل الدواعش من مخيم الهول وتركت مخيمات من هم ضحايا داعش مهملة وتقع فيها الحوادث ويعيش ابناؤها معاناة كبيرة في تلك المخيمات".واضاف الشبكي، أن "هنالك مافيات فساد لا تريد إنهاء ملف النزوح بغية استمرار منافعها من ملف المساعدات الحكومية والمساعدات الاممية اضافة الى الاستفادة من ملف المخيمات في المجال الانتخابي والسياسي"، مشددا على "اهمية ان تتحمل الحكومة مسؤولياتها وتنهي ملف النازحين وان تعمل على اعادة النازحين الى مناطقهم كي تهي لهم ظروف مناسبة للمشاركة في انتخابات شفافة ونزيهة، وان تعمل على تعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم وان يتم استكمال جميع البنى التحتية في مناطقهم لضمان عودتهم ومعيشتهم الكريمة في مناطقهم بعد سنين طويلة من المعاناة والتهميش".واكد ان "الحكومة ليس لديها الجدية في إنهاء ملف النازحين بالتالي فان لدينا الحاجة لاستضافة الكادر المتقدم في وزارة الهجرة داخل قبة البرلمان بغية الاستيضاح منهم عن اسباب عدم إنهاء ملف النازحين ولماذا لا يتم إغلاق المخيمات في اقليم كردستان وأسباب حصول الحرائق في المخيمات بشكل متكرر وما هي المعوقات التي تعرقل حسم ملف النازحين بشكل نهائي".