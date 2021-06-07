النزاهة تحبط محاولات لتهريب "ممنوعات" في البصرة

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز أن " فريق العمل المؤلف في مديريَّة تحقيق الهيئة في البصرة، الذي انتقل إلى ميناء أم قصر الشمالي بناءً على مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّـةٍ، تمكَّن من إحباط ثلاث مُحاولات لتهريب 24 حاويةً تحتوي على سيَّاراتٍ ودراجاتٍ ناريَّـةٍ مُعدَّةٍ للتهريب إلى داخل العراق.وأضافت الدائرة إن " 23 حاويةً كانت مُحمَّلةً بدراجاتٍ ناريَّةٍ مُستعملةٍ ممنوعةٍ من الاستيراد، وحاويةٍ أخرى تحتوي على سيَّاراتٍ نوع "TOYOTA – BMW " دون الموديلات المسموح بإدخالها كانت مُعدَّة للتهريب، مُبيّنةً أنها كانت مُخبَّأة خلف أدواتٍ احتياطيَّةٍ وصناديق فارغةٍ."وأشارت الدائرة إلى " تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليّة بالمواد المضبوطة في العمليَّات الثلاث، وعرضها على السيّد قاضي محكمة تحقيق قضايا النزاهة في البصرة، لاتّخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة".