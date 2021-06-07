بينهم الصحفيون.. لجنة برلمانية تطالب بتعزيز المنحة المالية لثلاث فئات

وقالت رئيس اللجنة سميعة الغلاب، في بيان نشرته الدائرة الإعلامية للبرلمان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "المنحة (المكافأت التشجيعية) المخصصة للصحفيين والادباء والفنانين في الموازنة والتي قدرها ٦ مليار لا تكفي لتوزيعها على الاعداد المثبتة في مؤسساتهم، داعية في كتاب رسمي موجه لرئيس مجلس الوزراء الى تعزيز المبلغ بعشرين مليارا من اجل فائدة الكل".واشارت الغلاب الى ان "المثقف العراقي كان له دور بارز في النصر على داعش وما بعد حقبة الارهاب، خصوصا الدور الذي لعبه في محاربة الافكار المتطرفة ومخلفات العصابات الاجرامية، وقد دفع الكثير منهم حياته من اجل ذلك الهدف، فعليه يجب الوقوف معهم في هذه الظروف ليشعروا ان الدولة لم تنساهم، رغم قلة تلك المبالغ".