النزاهة: ضبط مدير ضريبة وأربعة موظّفين في ميسان على خلفيَّة بلاغات تلقي رشى

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "واحدةٍ من العمليّات الْمُهِمّة التي نفّذتْها ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة ميسان التي تحرّكتْ فور تلقِّيها بلاغاتٍ من مراجعين عن وجود حالات مساومةٍ وتلقِّي رشى وتواطؤ بين مُوظّفِي دائرة ضريبة المحافظة وعددٍ من الْمُعقِّبِين وتلقِّي هدايا، انتقلت ملاكات المكتب إلى مقر دائرة ضريبة المحافظة؛ لتنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق مدير الدائرة وأربعةٍ من المُوظّفِين الذين وردت بحقهم تهم التواطؤ وأخذ الرشى".واشار البيان الى ان "العمليّة التي نُفِّذت بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون، أفادت بالقبض على مدير ضريبة ميسان وأربعةٍ من المُوظّفِين الآخرين على خلفيّة التهم الموجهة إليهم، إذ سيق المُتّهمون إلى محكمة التحقيق المختصّة التي قرّرت بدورها توقيفهم على ذمّة التحقيق؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٠٧) من قانون العقوبات".ولفت الى أن "العمليّة تأتي على خلفيّة التحقيقات الأوليّة مع مُعقِّبين اثنين يعملون دون وكالاتٍ رسميّةٍ تمّ ضبطهم صحبة (١٠) معاملات، إذ اعترفوا بإقدامهم على إعطاء رشى ومبالغ ماليّةٍ وهدايا إلى مجموعةٍ من مُوظّفِي دائرة ضريبة ميسان (ومنهم مدير الدائرة) مقابل تمشية المعاملات".وشهدت الأيام القربية الماضية تنفيذ العديد من عمليّات الضبط النوعيّة في محافظات العراق المختلفة نفّذتْها ملاكات مديريّات ومكاتب تحقيق الهيئة في محافظات العراق المختلفة، منها: تنفيذ مذكرة قبضٍ بحق المدير العام للشركة العامة للمنتجات الغذائيّة على خلفيّة ضبط أوليات عقد مبرم بين الشركة وإحدى الشركات الأهليّة لتأهيل وتشغيل رصيف (١١) في ميناء أم قصر الجنوبي.