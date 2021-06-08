التربية تستعد لإطلاق استمارة تشغيل خريجي المهني

تنسقُ وزارة التربية مع منظمة "اليونسكو" ضمن مشروع تطوير التعليم المهني في محافظات بغداد وكربلاء والبصرة ونينوى ودهوك، بينما تستعد لاطلاق استمارة خاصة لتشغيل خريجي التعليم المهني في القطاعين العام والخاص.

وقال مدير عام التعليم المهني بالوزارة دريد ضاري الحيالي، في تصريحات للصحيفة الرسمية تابعتها السومرية نيوز، ان "المشروع يهدف الى اصلاح وتطوير المدارس والجامعات المهنية ضمن المحافظات المذكورة"، مشيرا الى ان "الوزارة نفذت جولات ميدانية للاتفاق على اختيار المدارس المشمولة بالمشروع، وصرف المبالغ المخصصة لكل مدرسة بما يمكنها من تطبيق برنامج التطوير ضمن مبلغ الخمسة ملايين يورو المخصص من المنظمة".

واضاف ان "المشروع سيعمل على اعادة تطوير المدارس حسب احتياجاتها ،علاوة على تلبية حاجتها من اعمال الترميم وادخال التقنيات الحديثة وتوظيف التكنولوجيا في التعليم المهني، بما يمكن الجهات العليا من الاستفادة المثلى من خبرات الطلبة في المدارس المهنية والخريجين من اجل رفد سوق العمل بنتاجاتهم المهنية".

وكشف الحيالي عن شمول "اربع جامعات تقنية ضمن اربعة مجالات هي البناء والخدمات والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بينما ركز على تعزيز الاداء من خلال انشاء وتشغيل المراكز واعداد ورشة عمل محدثة بالمعدات والأدوات واستخدام التكنولوجيا الحديثة".

واعلن عن "مساع حثيثة للتواصل مع خريجي المدارس المهنية من خلال مشروع الاستمارة الالكترونية الذي سيكون بوابة للاتصال تربط الطلبة الخريجين من مدارس التعليم المهني بسوق العمل ضمن تخصصاتهم المهنية".

وتابع مدير عام التعليم المهني بالوزارة ان "الاستمارة ستعمل ايضا على ايجاد فرص عمل أسوة بما معمول به في مراكز التوظيف والتأهيل في جامعات البلاد من خلال التنسيق مع القطاعات الخاص والعام والمختلط فضلا عن اعتمادها نقطة ارتكاز في التنسيق معهم ما يحقق الاهداف الموضوعة في توظيفهم بتلك المؤسسات".