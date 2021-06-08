تربية كردستان تحدد موعد انتهاء العام الدراسي الحالي

أعلنت وزارة التربية في إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، موعد انتهاء الدوام الحضوري داخل المدارس وكذلك موعد انطلاق الامتحانات النهاية للعام الدراسي الحالي.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ "السومرية نيوز"، أن "يوم 19 حزيران 2021 سيكون آخر يوم في الدوام الحضوري داخل المدارس للصفوف من الأول الابتدائي وحتى الـ11 الإعدادي (الخامس الإعدادي)".

وأضافت، أن "امتحانات الدور الأول النهائية ستبدأ يوم الثلاثاء 22 حزيران 2021".

يذكر أن وزارة التربية العراقية، قد حددت في 28 أيار الماضي، مواعيد بدء الامتحانات النهائية على النحو الآتي: 13 حزيران 2021 موعداً لامتحانات الصف السادس الابتدائي، و4 تموز 2021 موعداً لامتحانات الصف الثالث المتوسط، و27 تموز 2021 موعداً لامتحانات الصف السادس الإعدادي.

وفي 15 أيار الماضي، أعلنت وزارة التربية في إقليم كردستان استئناف الدوام الحضوري داخل المدارس ابتداءً من 16 أيار 2021 بآلية التناوب للصفوف من الأول الابتدائي وحتى الـ11 الإعدادي للمدارس الحكومية والأهلية.