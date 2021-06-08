الكاظمي يشرف على توقيع مشروع اعادة تأهيل مطار الناصرية الدولي

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، جرت في القصر الحكومي، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع العقد المبرم بين الحكومة العراقية والحكومة الصينية لاعادة تأهيل وانشاء مطار الناصرية الدولي".وبحسب البيان، فان "رئيس سلطة الطيران المدني نائل سعد، وقع العقد عن الحكومة العراقية، فيما وقع عن الجانب الصيني مدير الشركة العامة الصينية للهندسة الانشائية جين كيو".