قروض بناء وفرص عمل.. تفاصيل عن جلسة مجلس الوزراء اليوم

وقال ناظم في مؤتمر صحافي، تابعته السومرية نيوز، إنه "ستكون هناك قروض ميسرة لبناء المساكن لجميع الشرائح".وأضاف "هناك مزيد من اللقاحات تأتي إلى العراق وندعو المواطنين إلى التوجه لأخذها"، مشيراً إلى أن "سيتم تطبيق بعض القرارات التي تتعلق بدوام الموظفين في حال عدم أخذ اللقاح".ولفت إلى "تصويت مجلس الوزراء على التعاقد مع خبراء مصرفيين محليين ودوليين لإصلاح القطاع المصرفي"، مبيناً أنه "هناك مشاكل كثيرة في القطاع المصرفي العراقي".وتابع، أن "مجلس الوزراء صوت على تنفيذ المرحلة الاولى من مشروع ماء البدعة في البصرة".وأكد، أنه "سيتم توفير 6 آلاف فرصة عمل للمهندسين في الشركات النفطية".وأشار ناظم إلى "توقيع اتفاقية بين الحكومتين العراقية والصينية لتأهيل مطار الناصرية"، موضحاً أن "مجلس الوزراء صوت على توفير زيت الوقود إلى دولة لبنان".