ملك الاردن يكشف عن مؤامرة كانت تحاك لإضعاف بلاده

واوضح خلال لقائه شخصيات سياسية في قصر الحسينية، أن "الأبواب مفتوحة لجميع الاقتراحات ووجهات النظر المختلفة في عملية الإصلاح، على أساس الاحترام المتبادل والمصارحة والجدية، بهدف مصلحة الأردن".واعتبر عبد الله الثاني أن "نجاح الأردن هو في جلوس الجميع على طاولة الحوار للعمل من أجل مصلحة الوطن، بغض النظر عن الاختلاف في الاتجاهات"، لافتا إلى " أهمية ربط تحديث المنظومة السياسية بإصلاح الإدارة العامة وتطوير الاقتصاد، باعتبارها عملية متكاملة، أساسها سيادة القانون".وشدد ملك الاردن على "ضرورة تحديد الهدف النهائي من عملية الإصلاح السياسي، وبناء الخطة الشمولية للوصول إلى هذا الهدف"، مشيرا إلى أن "هذه العملية لا ترتبط بقانون واحد دون غيره".