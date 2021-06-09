بعد التعاقد معهم.. التربية توجه دعوة لإدارات المدارس تخص المحاضرين

أعلنت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، إنجاز التعاقدت مع جميع محاضري التعليم الإلزامي والمهني ومحو الأمية في مديرية الكرخ، داعية إدارات المدارس لتسلم بطاقات الماستر كارد الخاصة بهم.

وقال وكيل الوزارة ومدير عام تربية الكرخ الاولى فلاح القيسي في تصريحات للصحيفة الرسمية تابعتها السومرية نيوز، إنه "تم التعاقد مع جميع محاضري التعليم الالزامي والمهني ومحو الأمية ممن لديهم أوامر تكليف للعام الدراسي (2019 - 2020) وباشروا بمدارسهم".

وكانت الوزارة قد اعلنت بداية الشهر الماضي، وجود 219 ألف محاضر بمختلف التخصصات في عموم محافظات البلاد، مؤكدة حاجتها لهذه الأعداد الكبيرة منهم بسبب النقص في ملاكاتها التربوية.

واكد القيسي ان "العقد سيسهم في حفظ حق المحاضر فضلا عن سد الشواغر في المدارس"، مبينا انه "سيتم زجهم ضمن الملاكات على وفق عقد سنوي لضمان حقهم القانوني، علاوة على الافادة من امكانياتهم، وتفضيلهم على غيرهم بالدرجات الوظيفية المقبلة".

وافصح عن "توجيه المديرية اداراتها المدرسية لتسلم بطاقة الماستر كارد الخاصة بالمحاضرين فيها"، بعد تخويلها حصراً بتسلمها، وبكتاب رسمي يتضمن أسماء المحاضرين".

وفي شأن ذي صلة، ذكر وكيل التربية ان "الوزارة وجهت ادارات المدارس الابتدائية في عدد من مناطق جانب الكرخ لتسلم الدفاتر الخاصة بالامتحانات النهائية لتلاميذ مرحلة السادس الابتدائي المؤمل اجراؤها لهم في الـ 13 من الشهر الحالي".