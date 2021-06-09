تتصدرها بغداد.. جامعات عراقية في نتائج تصنيف (QS) العالمي

كشف تصنيف (QS) العالمي للجامعات عن نتائجه الخاصة بنسخة العام 2022 التي أظهرت جامعات عراقية في مقدمتها جامعة بغداد وتليها المستنصرية، والكوفة، وبابل، والبصرة.

وزارة التعليم العالي قالت ورد للسومرية نيوز، أن" الموقع الرسمي للتصنيف (https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2022) أشر تنافس ألف وثلاثمئة جامعة عالمية من مختلف دول العالم، بينها الجامعات العراقية في نسخة العام 2022 وهي جامعة بغداد بالمركز (801-1000) والجامعة المستنصرية بالمركز (1001- 1200) وجامعة الكوفة بالمركز (1001-1200) وجامعة بابل بالمركز (1201+) وجامعة البصرة بالمركز (1201+).

جدير بالذكر أن تصنيف Qs يعتمد في التقييم على معايير السمعة الأكاديمية (40%) وأرباب العمل (10%) ونسبة الطلبة للتدريسيين (20%) والاقتباسات (20%) والتدريسيين الدوليين (5%) والطلبة الدوليين (5%).

يشار الى أن الجامعات العراقية سجلت حضوراً وتنافساً عالمييَنِ في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة (TIMES IMPACT 2021) وأشرت نسخة التايمز للجامعات العالمية تنافساً وحضوراً ومشاركة جامعات بغداد والتكنولوجية والبصرة للعام 2021 وأظهرت تصنيفات ( QS) و(Scimago) و(Greenmetrics) و(URAP) و (RUR) و(webometrics) ما لا يقل عن ست وثمانين جامعة وكلية عراقية في مضمار التنافس العالمي فيما حقق العراق المرتبة الخامسة والأربعين عالميا في نشر البحوث العلمية والمرتبة السادسة في الشرق الأوسط والثالثة عربياً في مؤشر النشر في المستوعبات العالمية.