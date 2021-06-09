الشرطة تنوه: سيتم قطع طريقاً "حيوياً".. اسلكوا هذه الطرق

وقالت القيادة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "سيتم قطع شارع ٦٠ ذهاباً وإياباً اعتباراً من يوم السبت الموافق ١٢ / ٦ الساعة الـ (٥) صباحاً ولمدة يوم واحد فقط في حالة عدم حصول أي عارض، وذلك لوجود أعمال ضمن مشروع مجاري الحلة الكبير".وأوضح، أنه "ستكون الطرق البديلة كما مبين أدناه:المركبات القادمة من بغداد والمحافظات الشمالية تسلك طريق حلة كربلاء بإتجاه شارع ٨٠.أما المركبات القادمة من المحافظات الجنوبية سيكون طريقها من إستدارة الاساتذة بإتجاه شارع الحسينية او الطهمازية بإتجاه شارع ٨٠".