جامعة أردنية تصف العراق بمرجعية التعليم العالي لدول عربية

وقالت التعليم في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "عبد الصاحب استقبل اليوم، رئيس جامعة عمان الأهلية ساري أحمد حمدان غنيمة وناقشا آليات التعاون الأكاديمي واتفقا على تبادل المنح الدراسية".وأكد عبد الصاحب، "استعداد الجانب العراقي لتقديم منح دراسية الى الجانب الأردني وإدامة التعاون المهني بين الجامعات والكليات العراقية ونظيراتها الأردنية في المجال الحكومي والأهلي على صعيد البرامج الأكاديمي التخصصية وإعارة الأساتذة بما يخدم مصلحة البلدين".وأوضح، أن "الجامعات والكليات الحكومية والأهلية العراقية تخضع لتقييم إجرائي للمستوى العلمي والإداري، لافتا الى اعتماد سقوف زمنية محددة لتأشير الأداء ومعطيات الجودة والنشر العالمي".بدوره، ثمن رئيس جامعة عمان الأهلية "حالة التعاون والانفتاح الذي تبديه مؤسسة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، واصفا العراق بمرجعية التعليم العالي لكثير من الدول العربية".وقدم، رئيس الجامعة "خمس منح دراسية للطلبة العراقيين في عدد من التخصصات العلمية لاسيما تخصص (Clinical Psychology) والتمريض، مشيرا الى أن جامعة عمان الأهلية تحتضن حاليا نخبة مهمة من الطلبة العراقيين الذي أظهروا جدارة في تلقي المعرفة والتميز".وفي الختام، وجه وزير التعليم العراقي "بتشكيل فريق مشترك يضم ممثلي دوائر الدراسات والتخطيط والتعليم الجامعي الأهلي والبعثات والملحقية الثقافية العراقية في عمان لرسم المسارات والخطوات العملية للتعاون الثنائي".