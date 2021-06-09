حقوق الإنسان تدعو لتشريع قانون "يساهم في تعزيز الديمقراطية"

وقال الغراوي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، ان "تظاهرات تشرين ابرزت الحاجة الماسة الى اسراع البرلمان بتشريع قانون حرية الرأي والتعبير والتجمع والتظاهر السلمي للاسهام في تنظيم ودعم هذا الحق وحماية المواطن في ممارسته له دون اية قيود".واضاف، ان "وجود هكذا قانون سيساهم في تعزيز الديمقراطية في العراق وسيعزز من مرتبة العراق في مجال حقوق الانسان".