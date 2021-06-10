صور من داخل معرض بغداد الدولي للكتاب بعد افتتاحه اليوم

تنشر السومرية نيوز، صورا حصرية من داخل معرض بغداد الدولي للكتاب بعد افتتاحه اليوم الخميس.

وتم افتتاح معرض بغداد الدولي للكتاب بمشاركة العشرات من دور النشر العربية والأجنبيه دورة ٢٢. الصور ادناه بعدسة المصور علي جاسم:

