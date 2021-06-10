لجنة تقصي الحقائق تستمع لشهادات 37 عائلة من ضحايا إحتجاجات تشرين

وقال المتحدث باسم اللجنة محمد الجنابي في تصريح صحفي تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "اللجنة العليا لتقصي الحقائق في مكتب رئيس الوزراء والمشكلة بالأمر الديواني(٢٩٣) لسنه ٢٠٢٠ تستمر وباهتمام عال من قبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وباشراف مباشر من مستشار لجنة تقصي الحقائق، بإستضافة ذوي الضحايا من المحافظات التي شابتها أحداث عنف مميت أثناء تظاهرات تشرين ٢٠١٩ وما بعدها من إغتيالات".واشار الى "استضافة مجموعة من ذوي ضحايا محافظة البصرة والأستماع الى شهاداتهم من قبل القضاة من أعضاء اللجنة، بعد أن تم جلب دعاويهم القضائية من المحاكم المختصة والاطلاع على الأوراق التحقيقية وأوراق الأدلة الجنائية وكشف الدلالة وتقارير الطب العدلي وغيرها من الوثائق، اضافة الى تدوين أقوال الشهود في محل الحادث والاطلاع على إفادات عدد من المتهمين"، مؤكدا ان الاجراء يأتي "لغرض الخروج بتوصيات تضمن أنصاف ذوي الضحايا وتعويضهم من جهة والوقوف على إيقاع العقاب العادل لمرتكبي تلك الجرائم من جهة أخرى، بما يضمن تطبيق العدالة ومعاير حقوق الأنسان والأعراف والمواثيق الدولية وعدم تكرار هكذا خروقات في المستقبل".واضاف ان "معظم ذوي الضحايا تحدثوا عن الدور الانساني والمهني للقائمين على اللجنة وأشاروا بأن استضافتهم هذه هي بريق أمل لتطبيق العدالة، وبناء مستقبل للاجيال القادمة بعيداً عن القتل والتعذيب وانتهاكات حقوق الانسان في وطن آمن".