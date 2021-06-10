استئناف ذي قار تحكم بالسجن لـ(10) و (5) اعوام لتاجري مخدرات

وقالت الرئاسة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "احكاما تقضي بالسجن لمدة (10) سنوات وغرامة مالية (10) ملايين دينار على المجرم (ح.ع .ع ) عن جريمة متاجرته بالمخدرات، الذي قبضت عليه مفارز شعبه مخدرات الناصرية".وأشارت البيان إلى أن "المحكمة اصدرت حكما بالسجن (5) اعوام وغرامة (10) ملايين على المجرم (م.م.ن) عن جريمة متاجرته بالمخدرات، الذي قبضت عليه مفارز شعبة مخدرات الشطرة، وفق احكام المادة (28) من قانون المخدرات".وأوضحت، أنه "يأتي هذا الحكم بعد اكمال التحقيق من قسم المخدرات والمؤثرات العقلية التي اطاحت بالمجرمين في وقت سابق بكمائن محكمة بعد متابعة ومراقبة مستمرة".