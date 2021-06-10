محافظة عراقية تخاطب التربية بشأن الدخول الشامل (وثيقة)

وجاء في وثيقة موجهة إلى وزارة التربية، مذيلة بتوقيع محافظ بابل حسن منديل، وردت لـ السومرية نيوز، "بالنظر للظروف الراهنة التي يمر بها بلدنا العزيز، وبابل بصورة خاصة، ولعدم اكتمال المناهج الدراسية للطلبة وعدم انتظام التعليم الالكتروني لهم. راجين التفضل بالاطلاع والموافقة على الدخول الشامل لطلبة المراحل المنتهية للامتحانات الوزارية خدمة للصالح العام".وعبر تويتر، هاجم طلبة الدراستين الثالث المتوسط والسادس الاعدادي، الوزارة عبر اطلاق هاشتاك "#الشامل_والتأجيل_حقنا" ردا على قرارات وزارة التربية "المجحفة والفاشلة"، حسب تعبيرهم.وحددت، الوزارة وبشكل رسمي، موعد امتحانات مرحلة الثالث المتوسط يوم الاحد 4 / 7 / 2021، اما بالنسبة لامتحانات مرحلة السادس الاعدادي بفروعه كافة ستنطلق يوم الثلاثاء 27 / 7 / 2021.