أزمة تثير الامتعاض.. دعوات لإقامة مجلس عزاء على "الكهرباء"

وقال الربيعي في حديث لـ السومرية، إن "الحكومات السابقة تتحمل مسؤولية ما يحصل من تردي الواقع الكهربائي في العراق، بالرغم من صرفها مليارات الدولارات على هذا الملف".وتابع: "وزارة الكهرباء تقول انها لا تملك محولات، بينما مرشحي الانتخابات يزودون مناطق بـ40 محولة"، متسائلًا باستغراب "من أين اتى المرشح بهذه المحولات في حين أن الوزارة لا تملك محولة واحدة؟!".وأضاف "لنفتح مساجد العراق وكنائسه، ونعلن الحداد ثلاثة أيامٍ على الكهرباء".ويعاني العراقيون من تردي الواقع الكهربائي منذ سنوات، على الرغم من تخصيص المليارات لهذا الملف، إلا أن تلك الأموال ذهبت لجيوب الفاسدين.