الهجرة تعلن إطلاق مشروع لخلق فرص العمل

وقالت جابرو، بحسب بيان نشره مكتبها الإعلامي، ورد لـ السومرية نيوز، إن "وزارة الهجرة والمنظمة الدولية للهجرة تتمتعان بشراكة قوية من خلال عملهما المشترك لإيجاد حلول دائمة، وتعزيز ريادة الأعمال للنازحين والمهجرين والمجتمعات المضيفة".واكدت، ان "الوزارة والمنظمة ستتواصلان من خلال هذا المشروع لدعم وخلق فرص العمل للأهالي في جميع أنحاء البلاد خصوصا فئة العائدين من النزوح كون ان معظمهم ممن فقد عمله ابان سيطرة داعش الارهابية على مناطقهم ، اذ ان نسبة ٣٠% من المشروع تستهدف النساء العائدات والمعيلات لعوائلهن ، عازية اسباب تأخر اطلاق المشروع الى انتشار جائحة كورونا التي حالت دون تنفيذه".وبينت، ان "المشروع يعد جزءاً من وثيقة عمل الاتحاد الأوربي من اجل دعم الحوكمة وخلق فرص عمل مستدامة في العراق، مشيرة الى ان الاتحاد الأوربي وشركاؤه الدوليون متعاونون لتحديد مجالات التآزر وتنظيم المحتوى حول خمس ركائز أساسية هي تحسين البيئة المساعدة للإعمال الزراعية، وبناء قدرات مقدمي الخدمات من القطاعين العام والخاص الى جانب أصحاب المشاريع الزراعية الصغيرة، إضافة الى تعزيز استدامة المشاريع المتوسطة والصغيرة، وتنمية وتطوير الأعمال والمشاريع الزراعية".ووفقاً للبيان، فان "الوزارات القيادية لمشروع المنظمة الدولية للهجرة هي وزارات (الهجرة والمهجرين، الموارد المائية، الزراعة، التخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية)".