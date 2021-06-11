بالصور.. قوافل ذوو ضحايا سبايكر تصل صلاح الدين لأحياء ذكرى المجزرة

وقال مصدر محلي لـ السومرية نيوز، إن "قوافل من محافظة ذي قار، لذوي ضحايا شهداء سبايكر وصلت إلى مدينة سامراء في محافظة صلاح الدين، لإحياء ذكرى المجزرة، يوم غد في القصور الرئاسية بتكريت".وارتكب تنظيم "داعش" مجزرة بحق نحو 1700 طالب وعسكري في قاعدة "سبايكر" بمحافظة صلاح الدين في يونيو / حزيران 2014، عندما اجتاح مناطق في شمالي وغربي البلاد.وأطلق عناصر "داعش" النار على الضحايا من مسافات قريبة في العراء على ضفاف نهر دجلة، ومن ثم رموا جثثهم في النهر.