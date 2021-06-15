التجارة توجه نداء الى المواطنين بشأن البطاقة التموينية الإلكترونية

دعت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، المواطنين إلى إصدار الهويات الموحدة تمهيدا لإطلاق البطاقة التموينية الإلكترونية.

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة ابتهال هاشم صابط ترأس اجتماعا موسعا لمديري الفروع التموينية في بغداد والمحافظات".

وبحسب البيان، اكدت صابط "خلال الاجتماع على ضرورة مضاعفة الجهود من اجل انجاز معاملات المواطنين، فضلا عن مناقشة كافة المشاكل والمعوقات وتذليلها خصوصا بعد فتح عمليات النقل والشطر"، موجهة في ذات الوقت على "ضرورة حث المواطنين لغرض اصدار الهويات الموحدة تمهيد لاطلاق البطاقة التموينية الالكترونية".