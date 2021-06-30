الزراعة تكشف سبب ارتفاع اسعار البيض والدجاج وتضع خطة لخفضها

وقال وكيل الوزارة مهدي سهر الجبوري في حديث للوكالة الرسمية تابعته السومرية نيوز، ان "الوزارة وضمن سياستها الزراعية سعت الى اعادة مسار القطاع الزراعي لمسارات موضوعية وفق خطط واستراتيجيات محددة لتحقيق اهداف السياسة الزراعية في العراق"، مبينا ان "من ضمن هذه الخطط دعم المنتج الزراعي المحلي من خلال ضبط المنافذ الحدودية بالتنسيق مع الجهات الأمنية وهيأة المنافذ الحدودية وكذلك متابعة حركة الاسواق محليا لمنع ارتفاع اسعار السلع الزراعية".واضاف ان "الوزارة مسؤولة عن وضع روزنامة زراعية لفتح ومنع استيراد السلع الزراعية وفق شح او توفر المنتج الزراعي محليا" مشيرا الى ان "جهود وزارة الزراعة اثمرت في منع اكثر من 24 منتجا زراعيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها وتم منع استيرادها من الخارج".وتابع الجبوري ان "الاسواق شهدت مؤخرا ارتفاعا في اسعار بعض السلع الزراعية ومنها بيض المائدة ولحم الدجاج وذلك لاسباب عدة منها ارتفاع اسعار الصرف والذي ادى الى ارتفاع اسعار الاعلاف واللقاحات المستوردة من الخارج ترافق معه وفي نفس الوقت اصابة عدة حقول بانفلونزا الطيور".واكد ان "اصابة الحقول بانفلونزا الطيور أدت الى انخفاض وقتي بالانتاج المحلي وارتفاع الأسعار"، لافتا الى ان "الوزارة تدخلت مع المنتجين واصحاب مشاريع الدواجن للحد من ارتفاع اسعار منتجات الدواجن لان بقاء الاسعار لمدة معينة سيؤثر على استقرار الاسواق المحلية وتأثيره على دخل المستهلك".