طقس الايام الاربعة المقبلة.. تصاعد غبار وارتفاع بدرجات الحرارة

وذكرت الهيأة في ورد لـ السومرية نيوز، إن"طقس يوم غد الأربعاء في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً ولا تغير في درجات الحرار"، مبيناً أن "طقس المنطقة الشمالية سيكون صحواً ولا تغير في درجات الحرارة".وأضافت أن "طقس يوم الخميس المقبل سيكون صحواً ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد".وأشارت الهيأة الى أن "طقس يومي الجمعة والسبت المقبلين سيكون صحواً ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً".