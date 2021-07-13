النزاهة: استقدام رئيس مجلس محافظة ذي قار بقضيَّة فقدان وثائق

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن صدور أمر استقدامٍ لرئيس مجلس محافظة ذي قار وأحد أعضائه، مُوضحةً أنَّ الأمر جاء على خلفيَّة قضيَّة الإضرار بالمال العام؛ نتيجة فقدان وتلف موجوداتٍ ووثائق .

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة عبر بيان ورد للسومرية نيوز، إن قاضي التحقيق المُختصِّ أصدر أمر استقدامٍ لرئيس مجلس محافظة ذي قار (المنحل) وأحد أعضائه الذي كان يترأس اللجنة الأمنيَّة للمجلس؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات العراقيِّ.

وأوضحت الدائرة أن تفاصيل القضيَّة، التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، تُشيرُ إلى توجيه تهمة الإضرار العمد بأموال الدولة من خلال عدم المُحافظة على مُحتويات المجلس ووثائقه وحمايتها؛ الأمر الذي أدَّى إلى تعرُّضها للتلف والفقدان إبان عام 2019.

وسبق للهيئة أن أعلنت عن صدور أوامر استقدامٍ بحقِّ عددٍ من المسؤولين المحليّين في المحافظة في قضايا حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء تتعلق بشبهات فسادٍ أو هدرٍ للمال العام وتجاوز الصلاحيات.