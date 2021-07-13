محافظة عراقية تغلق المراكز الطبية الكرفانية بعد فاجعة الناصرية

وقال الياسري خلال مؤتمر صحفي، تابعته السومرية نيوز، إنه "وجه نائب المحافظ الثاني ومديرية الصحة باجراء جولات اسبوعية على المستشفيات لمتابعة الاجراءات الاحترازية المتبعة لحماية المنشئات والمرضى الراقدين من أي خطر"، مؤكداً "جهوزية أماكن العزل والرعاية في المستشفيات ذات البناء الكونكريتي والأبنية القائمة في مدينة الصدر الطبية ، ومستشفى الامل ، ومستشفى الحكيم العام لرعاية المصابين بوباء كورونا".وحول ملف المستشفى الألماني، طالب الياسري "الحكومة الاتحادية ووزارتي الصحة والمالية بالمساعدة والاسراع في افتتاح المستشفى".