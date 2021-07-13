بعد فاجعة الناصرية.. بدء العمل في المستشفى التركي بذي قار

وقال مدير عام الدائرة، سعدي الماجد في بيان، إنه "تقرر بدء العمل في استقبال المراجعين في مستشفى الناصرية التعليمي (التركي) اعتبارا من هذا اليوم".وأضاف، أنه "ستباشر اقسام المستشفى الطوارئ والاستشاريات والعمليات والأقسام الأخرى في استقبال المراجعين وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لهم".والليلة الماضية، وقع حريق ضخم في مستشفى الحسين التعليمي المخصص لمرضى جائحة كورونا في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار، ما أدى إلى وقوع العشرات من الضحايا ما بين شهيد ومصاب.