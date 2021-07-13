بالصور.. اخماد حريق قرب مستشفى في الأنبار

وقالت المديرية في بيان، إن "فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق اندلع داخل كرفان مشيداً من السندويج بنل سريع الاشتعال بمساحة 12×4 متر متخذ جزء منه لخزن المواد البلاستيك والجزء الاخر منام للعمال تابع الى احدى شركات العاملة في مجال المقاولات العامة ومجاور لمستشفى الصفوة في قضاء الرمادي مركز محافظة الانبار".وأضاف البيان أن "فرق الدفاع المدني طوقت النيران وابعدت خطرها عن المستشفى القريب وانهت الحادث دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية"، مشيراً الى أن "سبب الحريق كان نتيجة عطب كهربائي في جهاز التكييف".