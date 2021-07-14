الصحة تعلن الاحصائية الرسمية لشهداء فاجعة مستشفى الحسين في ذي قار

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، الاحصائية الرسمية لشهداء فاجعة حريق مستشفى الحسين التعليمي في محافظة ذي قار.

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "نؤكد عدم صحة ما يتم تداوله من أرقام للضحايا في بعض وسائل الاعلام ووسائل التواصل الإجتماعي وبعد انتهاء أعمال الدفاع المدني والطب العدلي في محافظة ذي قار بلغ مجموع شهداء حادثة ردهة العزل (النقاء) في مستشفى الإمام الحسين عليه السلام ٣٩ شهيد معلوم الهوية و ٢١ شهيد مجهول الهوية".

واضاف البيان، "يتم حاليا اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحديد هويات الجثث مجهولة الهوية وسيتم الإعلان عن ذلك حال إكمال الاجراءات الطبية العدلية اللازمة".

وبحسب البيان، أكدت الوزارة "على انها المصدر الرسمي الوحيد للمعلومات والاحصائيات وتهيب بوسائل الاعلام اعتماد المصدر المخول".





