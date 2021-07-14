العتبة الحسينية تنأى بنفسها عن مرشح الصحة

وقالت العتبة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "غير معنية بترشيح صفاء الحسيني -الذي كان يشغل موقع مدير عام مستشفى الامام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية المقدسة- لمنصب وزير الصحة كما اعلن يوم امس"، مبينة أنها "اشارت عليه بأن لا يتصدى لهذا المنصب لأسباب موضوعية عديدة، ولكنه ارتأى أن يترشح له وأصرّ على ذلك".وجددت العتبة الحسينية تأكيدها، انها "لا علاقة لها باستيزاره لو تم التصويت عليه في مجلس النواب".واوضح البيان، ان "الحسيني قد انقطعت علاقته بمستشفى الامام زين العابدين (ع) بعد قبول استقالته في 15 حزيران 2021".