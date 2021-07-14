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الصحة تصدر بياناً "غاضباً" وتهدد بالحظر الشامل

محليات

2021-07-14 | 10:54
الصحة تصدر بياناً "غاضباً" وتهدد بالحظر الشامل
16,575 مشاهدة

أصدرت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، بياناً عبرت فيها عن قلقها الشديد من تطورات الموقف الوبائي، فيما توقعت ارتفاع الإصابات مرة أخرى نتيجة التراخي الواضح والاستهانة بتنفيذ الإجراءات الوقائية.

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنها "حرصت طيلة الفترة الماضية على تكرار التحذير والتنبيه للمواطنين من خطورة الموجة الوبائية الثالثة لجائحة كورونا وضرورة الابتعاد عن الاستهانة بتطبيق الاجراءات الوقائية وخاصة ارتداء الكمام والتباعد الجسدي وخطورة التجمعات ، وضرورة الاسراع في أخذ اللقاح وأكدت على ان بلدنا العراق لم يتعدى مرحلة الخطر وانه ليس بمنأى عن ما يمر به العالم من وضع وبائي خطير وأن الاصابات سترتفع مرة اخرى نتيجة التراخي الواضح والاستهانة بتنفيذ الاجراءات الوقائية، ولم تكن الاستجابة من المواطن بالشكل المطلوب ، بل عادت كل مظاهر التجمعات البشرية مثل مجالس العزاء والاحتفالات في القاعات، واستئناف العادات الاجتماعية كالمصافحة والمعانقة والتقبيل".

وأشارت إلى أنها "تأسف للضعف في تعاون المواطنين لتطبيق الاجراءات الوقائية والتأخر في أخذ اللقاحات الامنة والرصينة المتوفرة في كافة المستشفيات والمراكز الصحية".

وكررت الوزارة، وفق البيان، الدعوة الى "النخب الاجتماعية والثقافية والاكاديمية والاعلامية ورجال الدين وشيوخ العشائر والناشطين لتحمل المسؤولية الوطنية والاخلاقية لحث المواطنين على الالتزام بالاجراءات الوقائية والتعليمات الصحية الصادرة عن الجهات المختصة في ضرورة أرتداء الكمام والحفاظ على التباعد الجسدي وتجنب المصافحة والمعانقة والتقبيل عند تبادل التحية مع الاخرين و الامتناع عن أقامة التجمعات الاجتماعية والثقافية و الدينية و السياسية ، والمشاركة في جهود الحملة الوطنية لتلقيح المواطنين ضد فايروس كورونا".

كما حثت، وزارات الدولة كافة والمؤسسات الحكومية والاهلية على "متابعة التزام موظفيها بارتداء الكمام وتعقيم اليدين اثناء الدوام و التباعد الجسدي لتنفيذ الاجراءات الوقائية والقرارات الصادرة عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ، و حث الموظفين على أخذ اللقاحات او اجراء مسحات PCR بشكل اسبوعي"، مهيبة بالقائمين على العتبات المقدسة والمزارات الشريفة ودور العبادة كافة بتطبيق الاجراءات الوقائية بشكل تام.

وأكدت الوزارة، أنها "تراقب الوضع الوبائي عن كثب وبقلق شديد، وسنقدم التوصيات التي قد تشمل أتخاذ الاجراءات الاكثر تشددا في حال تواصل زيادة الاصابات بشكل خطير ومنها فرض الحظر الشامل وغلق الحدود لقطع سلسلة انتشار العدوى لتقليل نسب الاصابات والوفيات وحماية المواطنين من الخطر".

وشدد على فرقها الصحية "بتكثيف حملاتها الرقابية على المطاعم والمقاهي والكازينوهات والمولات والاماكن الترفيهية و القاعات وغيرها لمتابعة تنفيذ الاجراءات الوقائية واتخاذ الاجراءات العقابية بحق المخالفين منهم استنادا الى قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".

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