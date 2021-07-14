مفردات البطاقة التموينية تتلاشى.. وتحذير من تبعات مشروع "السلة الغذائية"

*مشروع للسرقةيعتبر المواطن (أبو يوسف)، مشروع "السلة الغذائية" بأنه طريق جديدة لنهب خيرات العراق.أبو يوسف يقول في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "لم يستفد أي شيء من البطاقة التموينية و ما أطلق عليها بالسلة الغذائية..، المواطن لم يستلم من مفردات التموينية إلا النوعية السيئة من المواد الغذائية وحتى أن بعضها يكون غير صالح للاستهلاك البشري".*حصة معدومةبدوره، يرى المواطن علي عباس، أن "مفرادات البطاقة التموينيية تتضمن أكثر من تسع مواد، لم نستلم منها سوى أربع!".ويضيف عباس لـ السومرية نيوز، أن "مفردات البطاقة التموينية تكاد تكون معدومة، فكل ثلاثة أشهر يتسلم المواطن حصة شهر واحد!".*فشل وتخبطيؤكد الخبير في الشأن الاقتصادي، علي الفريجي، أن "السلة الغذائية أو البطاقة التموينية أصبحت "أحجية" ومشكلة كبيرة في العراق، وهذه المشكلة هي نتيجة تراكمات سوء الادارة والفشل والفساد المستشري منذ عام 2005 ولغاية الان".ويقول الفريجي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "اقتراح وزارة التجارة بتبديل السلة الغذائية في هذه المرحلة بالتحديد يعتبر "دغدغة" لمشاعر الشارع العراقي".وبين، أنه "حسب الوضع المالي والموازنات المخصصة لوزارة التجارة، فلا يمكن استمرار هذه السلة لأشهر، بل هي محاولة لمرحلة مؤقتة، وبالتالي سنفقد بعد تلك المرحلة السلة والبطاقة التموينية التي باتت مفرداتها على وشك الانقراض".ويعتبر الخبير الاقتصادي قرار التحول للسلة الغذائية بأنه "تخبط كبير"، موضحاً بالقول "كان الأفضل على وزارة التجارة ان تحسن من نوعية مفردات البطاقة التموينية التي صارت توزع بين ستة اشهر أو أكثر".