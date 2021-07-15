محافظ النجف يشكل لجنة للتحقيق بتسريب فيديو المراهق

وقال المكتب الاعلامي لمحافظ النجف في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان " المحافظ وجه بتشكيل لجنة تحقيقية لتسريب فيديو المراهق الذي كان يحمل مواد قابلة للحرق لمستشفى الفرات الاوسط"، مبينا ان "المحافظ اكد في تصريح صحفي ان الحادثة قيد التحقيق لمعرفة التفاصيل الحقيقية ومن يقف ورائها وتسريب أي معلومة يلحق الضرر بالوصول الى الجناة الحقيقيين والدوافع وراء ذلك الموضوع."واشار الى ان اللجنة ستحقق في عملية تسريب الفيديو والغاية من نشره قبل اكمال التحقيق من الجهات القانونية المختصة".