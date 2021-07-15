اعتقال ثلاثة تجار مخدرات في الأنبار

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، عن اعتقال ثلاثة تجار مخدرات في محافظة الأنبار.

وقالت الخلية في بيان، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لاحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع-- قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار- التي اكدت تواجد ثلاثة من المتاجرين بالمخدرات في منطقة الزنكورة بمحافظة الانبار، وعلى اثرها توجهت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع لواء المشاة ٣٨ وقسم الجريمة المنظمة في الرمادي نحو الاهداف".

وأضافت أنه "تم القبض عليهم في المكان المحدد وجرى تسليمهم الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم اصوليا".