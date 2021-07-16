ضبط 8 حاويات تحتوي ادوية متنوعة غير صالحة للاستخدام البشري

وذكرت الهيأة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "استكمالاً للعملية النوعية التي نفذتها ملاكات هيأة المنافذ الحدودية يوم أمس، المتمثلة بإحباط عملية تهريب كميات كبيرة من الأدوية الفاسدة ومنتهية الصلاحية، تواصل الهيأة عملياتها بملاحقة صفقات الفساد التي تعبث بأرواح المواطنين".واشارت الى "تمكن منفذ ميناء ام قصر الشمالي من ضبط 8 حاويات تحتوي ادوية بشرية متنوعة غير صالحة للاستخدام البشري والمنجزة معاملاتها واجراءاتها من قبل مركز كمرك بوابة البصرة كان ضعفاء النفوس يرومون اخراجها".وتوعدت الهيأة في بيانها بملاحقة كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن الاقتصادي والصحي.