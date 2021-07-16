الدفاع المدني تصدر بيانا بشأن الحريق الذي اندلع داخل مقر عمليات كربلاء

أصدرت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، بيانا بشأن الحريق الذي اندلع داخل مقر قيادة عمليات كربلاء.

المديرية قالت في بيانها الذي ورد للسومرية نيوز، ان "فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق اندلع داخل كرفانات عدد ( 2 ) متخذة كـ بهو للضباط والاخر منام للمنتسبين مشيدة من الواح السندويج بنل سريع الاشتعال في مبنى قيادة عمليات كربلاء".

واضاف البيان، ان "فرق الدفاع المدني طوقت وعزلت النيران وابعدت خطرها عن ما يجاورها من شواغر وانهت الحريق دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".

وتابع انه "على اثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".