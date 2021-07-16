صحة الكرخ تعلن تفاصيل 650 إصابة جديدة بكورونا

وقال الحجامي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "الاصابات في جانب الكرخ كانت كالأتي:أبو دشير -------------------1أبو غريب -----------------29الاسكان -------------------15الاعلام------------- -------11البياع ---------------------13التاجي --------------------17الحارثية-------------------10الحرية --------------------36الخطيب-------------------8الرحمانية------------------ 18السيدية --------------------6الشالجية ------------------12الشعلة --------------------35الصالحية------------------ 13الطارمية------------------- 6الطوبجي ------------------20العطيفية------------------ 10العلاوي -------------------15الغزالية------------------- 18القادسية------------------ 8الكاظمية -----------------21اللطيفية------------------ 21المحمودية ----------------41المنصور------------------ 23النصر والسلام------------- 15الوشاش------------------ 19اليرموك -----------------26اليوسفية -----------------23جكوك --------------------10حي الجامعة ---------------17حي الجهاد ----------------10حي الخضراء-------------- 19حي العامل ---------------21حي العدل ----------------19حي الفرات ---------------24سبع البور----------------- 1شارع حيفا ----------------18كرادة مريم ----------------4ناحية الرشيد --------------6سكنة جانب الرصافة --------2محافظة المثنى------------1محافظة ذي قار -----------1محافظة بابل --------------1محافظة دهوك ------------1محافظة ديالى -------------2محافظة كربلاء ------------1محافظة ميسان------------ 1محافظة واسط------------- 1المجموع 650