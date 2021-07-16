ضمن مشروع نهضة بغداد.. افتتاح شارع جديد في العاصمة

ونقل بيان للامانة ورد لـ السومرية نيوز، عن امين بغداد قوله، ان "شارع الصناعة الذي افتتح اليوم بحلته الجديدة هو احد النماذج الملموسة لمشروع نهضة بغداد وهو ما نعمل عليه باشراف مباشر من دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".وتابع ان "العمل كان بجهود ذاتية من قبل دائرة المشاريع وبلدية الكرادة ودائرة المتنزهات والتشجير وشركة ابن رشد باعتبارها الجهة المشرفة على تحقيق المواصفات الفنية المطلوبة تليق بان يظهر بشكل يتناسب والصرح العلمي الموجود في الشارع وهو الجامعة التكنولوجية ، مثمناً دور وزارة الكهرباء لتعاونها في اعمال انارة الشارع".واضاف ان "هذا الجهد انتج النموذج الصحيح الذي سيطبق في باقي شوارع العاصمة بغداد وبشكل افضل"، مشيراً الى ان "منطقة الفضيلية ستشهد تطوير كبير واحد شوارعها الرئيسة سيكون اجمل من شارع الصناعة".وبين ان "اعمال التطوير في شارع الصناعة تضمنت نصب اعلانات توعوية وتثقيفية ترفع من الذائقة المعرفية للمواطن البغدادي عبر ترشيد الماء والكهرباء وغرس الاشجار والحفاظ على المناطق الخضراء وكل ما يخلق بيئة حضرية سليمة تليق بالمواطن البغدادي".