الصحة تسجل 3 وفيات بـ"مرض قاتل" لا علاج له

التحذيرات جاءت بعد ان سجلت البلاد خلال الاسبوعين الماضيين، ثلاث وفيات، واحدة ببغداد، اضافة الى اثنتين في ذي قار، مع حالتين مشتبه بهما في الانبار.وقال مدير تعزيز الصحة في الوزارة هيثم العبيدي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته السومرية نيوز، انه "نظرا لاقتراب عيد الاضحى المبارك، فيتوجب اخذ الحيطة والحذر من مرض الحمى النزفية الفيروسية الخطير، كونه معديا اذ ينتقل من الماشية المصابة الى الانسان، ويسبب اعراضا شديدة ونزيفا، واخيرا الوفاة بنسبة تبلغ 60 بالمئة".واضاف انه "ينتشر عن طريق مخالطة الحيوانات المصابة، أو لدغات البعوض أو القراد الذي يتكاثر على جلدها، او من يقوم بذبحها بسبب عدم استخدامه للكفوف او الملابس والنظارات، او عن طريق دم الاضاحي من خلال جروح اصيب بها الانسان، او التعرض لدم مصاب أو سوائل الجسم الأخرى"، منوها بانه "ينتشر لاحقا من إنسان إلى آخر بملامسة دمه أو أعضائه أو سوائل جسمه الأخرى".وتابع العبيدي ان "اعراض المرض الذي تبلغ مدة حضانته اسبوعين، تبدأ بأعراض تشابه الانفلونزا وتظهر منذ الاسبوع الاول، وهي حمى شديدة، وصداع واسهال وغثيان وقيء، والآم بالعضلات والعظام والمفاصل، فيما يكون الاسبوع الثاني هو الاخطر اذ يحدث نزيف بجميع مناطق الجسم كالقيء والاسهال الدموي، ليستمر عشرة ايام تحدث الوفاة خلالها"، مؤكدا "عدم وجود اي علاج أو لقاح محدد لهذا المرض الفيروسي حتى الان".وحذر الملاكات الطبية من المتعاملين مع مصابي حمى الفيروس، "ضرورة الالتزام بارتداء القفازات وواقيات العينين والوجه الشبيهة بملابس الوقاية من جائحة كورونا، عند التعامل مع الدم أو سوائل الجسم، مع الحذر عند التعامل مع عينات المختبرات والنفايات وتطهيرها والتخلص منها فورا".