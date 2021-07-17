التربية تصدر تعليمات وضوابط جديدة بشأن الامتحانات الوزارية

وقال الوكيل الاداري لوزارة التربية فلاح القيسي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته السومرية نيوز، انه "تم تخصيص رابط الكتروني عبر المنصة الالكترونية لكل مدرسة لتوعية الملاكات التربوية بالتسجيل لاخذ اللقاح المضاد للفيروس بهدف القضاء على انتشاره وتطبيق الاجراءات الصحية الخاصة بخلية الازمة ووزارة الصحة".واضاف أنَّ "هذا الاجراء يندرج ضمن الاستعدادات الصحية للامتحانات الوزارية، حيث تم اعداد تعليمات خاصة بها تركز على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلبة، فضلا عن امكانية جعل الامتحانات بالاماكن المفتوحة بالممرات او الساحات او الصفوف والقاعات مع ترك النوافذ مفتوحة للتهوية".وكشف القيسي عن "تشكيل فرق صحية لمتابعة واقع حال المدارس الصحي في تطبيق الاجراءات الوقائية ضد الجائحة مع التركيز على فحص الطلبة الذين لديهم اعراض سعال او ارتفاع بدرجات الحرارة لنقلهم إلى المراكز الصحية ومنحهم اجازة اجبارية 14 يوما مع تأجيل امتحانهم".ومن المقرر أن تنطلق امتحانات الثالث المتوسط في الاول من اب المقبل، تردفها امتحانات السادس الاعدادي في 21 من الشهر نفسه.واكد القيسي انه "تم توجيه اعمام إلى المديريات العامة للتربية ببغداد والمحافظات بعدم قبول اي طفل في مرحلة الاول الابتدائي في حال لم يكن لديه دفتر تلقيح نظامي خاص به".واردف أنَّ "الوزارة شددت على التركيز على اكمال استمارة الفحص الخاصة بكل تلميذ من اجل استكمال تسجيله بشكل قانوني، فضلا عن التوجيه إلى ادارات المدارس بضرورة اختيار منسق صحي (مرشد تربوي) يكون عمله في المدارس يتابع الحالات الخاصة بالتلاميذ الجدد في ما يخص التسجيل واخذ اللقاحات بحسب دفتر التلقيح".