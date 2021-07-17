توضيح جديد بشان معاملات شهداء فاجعتي ذي قار والكرادة

كشفَت دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابية، عن صدور توجيهات حكومية بالاسراع في انجاز معاملات ذوي شهداء مستشفى الحسين( ع) في محافظة ذي قار.

وقال مدير عام الدائرة طارق المندلاوي في تصريحات للصحيفة الرسمية تابعتها السومرية نيوز، ان "رئيس مؤسسة الشهداء عبد الاله النائلي، أصدر أمراً لدائرة شهداء ضحايا الإرهاب بتشكيل فريق عمل بالتعاون مع مديرية شهداء ذي قار لتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بانجاز معاملات ذوي شهداء مستشفى الحسين التعليمي (ع) وتعويض المصابين من دون تاخير".

واكد المندلاوي، قيام دائرته بمتابعة مطالب اسر شهداء فاجعة الكرادة، بشأن الراتب التقاعدي، وعدم استلامهم حقوقهم القانونية المقررة رسميا، كاشفا عن وجود مساع لانشاء نصب يمثل هذه الفاجعة في ساحة الحرية.

واشار الى ان "دائرته اطلقت الاستمارة الالكترونية الخاصة عبر الموقع الالكتروني لتدقيق بيانات ذوي الشهداء والمصابين المشمولين بالتعويضات، بكل تنوعاتهم القومية والمذهبية بحسب قانوني مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016، ورقم 20 لسنة 2009"، منوها بان تلك الاستمارة تؤسس لمرحلة جديدة لتسهيل وتبسيط الاجراءات الادارية والفنية في منح الحقوق والامتيازات لذوي الشهداء والمتضررين.

وخشية تكرار فاجعة الناصرية، وجه قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي عبد الحسين الماجدي، بتأمين الحماية للمستشفيات الحكومية، لافتاً الى أن "الواجب سيكون لفترة محدودة لمسك البوابات الرئيسة والأماكن الحيوية والبنى التحتية للمنشآت الصحية".