الدفاع المدني تؤكد اخماد حريق اندلع داخل مستشفى الحبوبي في ذي قار

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "فرق الدفاع المدني انقذت ثلاث عمال بالتزامن مع عمليات اخماد حادث حريق اندلاع داخل كرفانات عدد ( 2 ) مشيدة من الواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة والامان الصادرة من مديرية الدفاع المدني في مستشفى الحبوبي في محافظة ذي قار".وتابعت ان "فرقها طوقت وعزلت النيران التي اشتعلت داخل الكرفانات والمتخذ الأول منها لمعالجة الامراض السرطانية والثاني متخذ كـ منام لعمال المستشفى وابعدت خطر الحريق عن ردهات المستشفى"، مشيرة الى انها "انهت الحريق دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".وبينت المديرية ان "التدخل السريع لفرق اطفاء وانقاذ الدفاع المدني حال الى عدم توقف المستشفى في تقديم خدماته الطبية الى المرضى الراقدين في المحافظة".ولفتت الى ان "الدفاع المدني طلب فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".