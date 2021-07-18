النفط تكشف عن تلقي عروض عالمية لإنشاء محطات كهرباء تعمل بالطاقة البديلة

وقال عبد الجبار في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعته السومرية نيوز، إن العراق تلقى عروضا لانشاء محطات كهرباء تعمل بالطاقة البديلة من قبل شركات عالمية، بضمنها شركة توتال الفرنسية وكبريات الشركات العالمية، سيعلن عنها لاحقا".واضاف ان "إحالة مشروع مصفى الفاو الى شركة (CNCEC) الصينية يأتي بعد تلقي العراق ضمانات ملزمة التمويل من مؤسسة ساساك (SASAC) المملوكة للدولة الصينية، التي تعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم".واشار الى أن "عقد الاحالة تضمن مسائل ستراتيجية مهمة، مثل الطاقة النظيفة والضمانات والشفافية بشأن الدعم ونقل التكنولوجيا والتنظيم المالي، مع بنود تتعلق بالبيئة والعمالة واستيراد التقنيات الحديثة وتدريب العاملين في مراكز تخصصية للتشغيل والصيانة والتطوير والاداء التقني والهندسي".وتابع عبد الجبار أن " المشروع سيدخل حيز التنفيذ قريبا وفقا لاحدث التقنيات في تكرير النفط الخام وانتاج المشتقات النفطية والمواد البلاستيكية والمكثفات البتروكيمياوية"، مبيناً ان "المصفى سيسهم بتشغيل 10 الاف عامل ومهندس، وملاكات وسطية، فضلا عن تصدير المشتقات النفطية للسوق العالمية".واكد أن "العراق يستهدف في خططه استثمارات اخرى للشركات الرائدة في قطاع الغاز الطبيعي المصاحب والحر، والسعي إلى إبرام العقود لمشاريع البنى التحتية لتصعيد الطاقات في انتاج النفط الخام".