بعد وفاة امرأة في ذي قار.. استنفار لمكافحة "الحمى النزفية" والسيطرة على بؤرة الاصابة

وأكدت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم تشكيل غرفة عمليات في دائرة البيطرة والمستشفى البيطري وتشكيل فرق بيطرية، وتم المباشرة بعمليات رش الحظائر وتغطيس الحيوانات والمناطق المجاورة للبؤرة وفي المستوصفات البيطرية الاخرى في الغراف والشطرة والشهيد حسن علي والرفاعي والقلعة اضافة الى تكثيف حملات الرش للقضاء على القراد".واضافت ان "الفرق البيطرية لا تزال مستمرة بعمليات الرش بالمبيدات وسوف يتم اعادة حملات الرش بعد ثلاثة اسابيع من اجل القضاء على القراد في بؤر الاصابة"، مؤكدة "السيطرة على تلك البؤرة ولم تسجل الى الان اي حالة اصابة اخرى".يشار الى ان مرض حمى القرم الكنغونزفية عبارة عن مرض فايروسي ينقله القراد الى الانسان فتصيبه وحيوانات المزرعة التي تحمله ولا تظهر عليها اي اعراض مرضية، وقد تم تسجيل المرض في اغلب دول الجوار والعديد من دول العالم ويعد العراق من اقل البلدان التي تسجل اصابات بشرية بهذا المرض مقارنة بالبلدان الموبوءة به.الجدير بالذكر أنه وبتاريخ 2021/7/5 تم الابلاغ من دائرة صحة ذي قار عن وجود حالة وفاة لامرأة خمسينية في محافظة ذي قار قضاء الغراف متاثرة باصاباتها بفايروس حمى القرم الكنغو النزفية.