ازمة وقود خانقة في ديالى ودعوة برلمانية لفتح تحقيق بالامر

وقال التميمي في حديث للسومرية نيوز، إن "هنالك العديد من الشكاوى والمناشدات التي وصلت إلينا من مواطنين من ابناء محافظة ديالى، نتيجة حالة الاختناق والمكوث لساعات في طوابير محطات الوقود بالمحافظة بسبب قلة الوقود في تلك المحطات"، مبينا أنه "بعد التحري عن الأسباب علمنا أنه نتيجة لتهريب حصص الوقود المخصصة للمحافظة الى اقليم كردستان".واضاف التميمي، ان "هذا الوضع وفي هذه الفترة الحرجة، خلق حالة من الفوضى والغضب الشعبي، بالتالي فإن الجهات الرقابية في الأمن الاقتصادي والأمن الوطني مطالبين بمتابعة الجهات المتورطة في عمليات التهريب، والعمل بتنسيق مباشر وفوري مع مديرية توزيع المنتجات النفطية بوزارة النفط لفتح تحقيق عاجل بهذه الحالة التي تمثل فساد واضح وضرب للامن الوطني وينبغي ايقاع اقصى العقوبات بالمتورطين فيها".