صحة كردستان تحذر من الوضع الوبائي في الإقليم: نحن أمام كارثة مأساوية

وقال موسى في مؤتمر صحفي، إن "الإصابات بفيروس كورونا في ارتفاع مستمر، وما لم يلتزم المواطنون بالإجراءات الوقائية، فإن كارثة كبرى ستحدث".وأضاف، أن "هناك زيادة كبيرة في أعداد المصابين الذين بحاجة للعناية الصحية في المستشفيات، وقمنا بتأمين سيارات الطوارئ في أربيل وأطرافها".وأشار موسى إلى "تلقي أكثر من 60 ألف شخص فقط للقاح في أربيل".